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Terkinler Çetesi'ne Operasyon

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Jandarma, terörle mücadele kapsamında Terkinler çetesine ikinci dalga operasyon düzenledi.

21.01.2025 13:28
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Terkinler Çetesi'ne ikinci dalga operasyon

Cezaevinden çıkar çıkmaz örgütsel faaliyetlere devam eden örgüt liderlerine jandarmadan ikinci operasyon

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde sanayici ve esnafı bezdiren Terkinler çetesinin üyeleri bir süre tutuklu kalıp tahliye edilince yine rahat durmadı. Kayyum atanmış şirket ve iş yerlerinin kira gelirlerini şiddet ve cebir kullanarak haksız yere kiracılardan istedikleri ve örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri tespit edilen üyelere yeni bir operasyon yapıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete eden jandarma ekipleri örgüt lideri baba oğulun da bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren kamuoyunda "Terkinler" Çetesi olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik 29.09.2023 tarihinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 35 kişiden 16'sı tutuklanmış ve el konulan 6 milyar lira değerinde menkul ve gayrimenkule el konularak kayyum atanmıştı. 17 Aralık 2024 tarihinde ise aralarında çete lideri N.T. ve oğlu E.T. ile birlikte 4 kişi tahliye edilmişti.

Tahliyeler sonrası Bursa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yapılan takip ve çalışmalar sonucu örgüt lideri N.T. ve oğlu E.T.'nin de aralarında bulunduğu 4 örgüt yönetici ve üyesinin rahat durmadığı bildirildi.

Şahısların kayyum atanan şirket ve işyerlerinin kira gelirlerini şiddet ve cebir kullanarak haksız yere kiracılardan istedikleri ve örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri tespit edildi.

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı KOM Şube Müdürlüğü, İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ve JÖH timleriyle yapılan müşterek operasyonla 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda muhtelif sayıda doküman ve dijital materyallere de el konuldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Terkinler Çetesi'ne Operasyon - Son Dakika

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