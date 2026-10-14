Ters kelepçeli gözaltı görüntüleri için Kahramanmaraş\'ta resen soruşturma açıldı

Ters kelepçeli gözaltı görüntüleri için Kahramanmaraş'ta resen soruşturma açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerin ters kelepçelenerek adliyeye getirilmesiyle ilgili resen soruşturma başlattı. Soruşturma kamu görevlileri ve diğer ilgililer hakkında yürütülüyor, sorumluların tespiti amaçlanıyor.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sadi Yüksel ve beraberindeki şüphelilerin, ters kelepçeli ve enselerine bastırılarak adliyeye getirilme şekliyle ilgili soruşturma başlattı.
Başsavcılık tarafından; genel soruşturma usullerine aykırı olduğu belirtilen söz konusu uygulamalar ile bu duruma ilişkin fotoğrafların izinsiz çekilerek servis edilmesi eylemleriyle ilgili, kamu görevlileri ve diğer ilgililer hakkında resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Sadi Yüksel'in gözaltı görüntüleri kamuoyunda tepki çekmişti. Soruşturma kapsamında; şüphelilerin adliyeye getiriliş sürecindeki uygulamalar ve bu görüntülerin çekilerek paylaşılmasıyla ilgili sorumluların tespit edilmesi amaçlanıyor.
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