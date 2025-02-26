Ticaret Bakanlığı'ndan Toptancı Denetimi

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Ticaret Bakanlığından Ankara'da 'toptancı' denetimi

ANKARA - Ticaret Bakanlığınca, Gimat Toptancılar Sanayi Sitesi'nde Ramazan ayı önceci fahiş fiyat ve zam denetimi yapıldı.

Ticaret Bakanlığı, Ramazan ayı öncesi üreticiden tüketiciye tedarik kanallarının takip edilmesi, kayıt dışı işlemlerin tespiti ve tarımsal ürün piyasalarında gerçekleşen fiyat artışlarını takip etmek için toptancı işletmeleri mercek altına aldı. Gimat Toptancılar Sanayi Sitesi'nde gerçekleştirilen denetim kapsamında, müfettişlerce müstahsil makbuzları, giriş çıkış belgeleri ve faturalar incelendi. Ürünlerin hale giriş ve çıkış fiyatları arasında fahişlik olup olmadığı değerlendirildi.

Öte yandan ekipler, restoran menülerindeki fiyat artışlarını inceledi. Menüde yazan fiyatın kasa da aynı şekilde çıkıp çıkmadığı da kontrol edildi.