Tiger Shroff'un aracına Mumbai'de en az 4 el ateş edildi, şoför ve hayran yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Tiger Shroff'un aracına Mumbai'de en az 4 el ateş edildi, şoför ve hayran yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mumbai'nin Juhu bölgesinde Tiger Shroff'un aracına kimliği belirsiz kişilerce en az 4 el ateş edildi; şoför ve bir hayran yaralandı, Shroff yara almadı. Polis, doğum günü kutlamasından ayrılırken düzenlenen saldırıda 3 saldırganı yakalamak için operasyon başlattı.

Hindistan'da ünlü oyuncu Tiger Shroff'un aracına kimliği belirsiz kişiler tarafından en az 4 el ateş edildi. Saldırıda şoför ve bir hayran yaralanırken, Shroff saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Hindistan'ın Mumbai kentindeki Juhu bölgesinde ünlü oyuncu Tiger Shroff'un aracına kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenledi. Saldırganların en az 4 el ateş ettiği olaydan Shroff yara almadan kurtulurken, şoför ve bir hayran yaralandı. Juhu polisi, Shroff'un bir doğum günü kutlamasına katılmak için bölgede olduğunu ve ayrıldığı sırada saldırının düzenlendiğini aktardı. Polis, kaçış güzergahları tespit edilen 3 saldırganın yakalanması için operasyon başlatıldığını belirtti.

Shroff'un neden hedef alındığı henüz bilinmezken, Hint basınında yer alan haberlerde Shroff'un ünlü oyuncu Salman Khan ile olan ilişkisi ve ortak çalışmaları nedeniyle hedef alındığı öne sürüldü. Saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Öte yandan Salman Khan, 1998 yılındaki bir film çekimi sırasında kutsal kabul edilen "kara geyik" türünü avladığı gerekçesiyle Lawrence Bishnoi Çetesi'nin hedefi haline gelmiş ve Khan ile iş yapanlar çete tarafından tehdit edilmişti. Khan'ın Mumbai'deki ünlü evi Galaxy Apartments'ın önünde 2024 Nisan'da motosikletli saldırganlar tarafından ateş açılmıştı.

Kaynak: İHA
Doğum GünüOperasyon3. SayfaÜnlülerMagazinSinemaPolisDünyaSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın alanlar dikkat Sahte değil, yeni oyun bambaşka Altın alanlar dikkat! Sahte değil, yeni oyun bambaşka
AK Parti’ye geçeceği iddia edilmişti: Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin’den açıklama AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti: Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'den açıklama
Arda Turan’dan A Milli Takım teknik direktörlüğü için yeni açıklama Arda Turan'dan A Milli Takım teknik direktörlüğü için yeni açıklama
Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov’dan tepki çekecek “başörtüsü“ çıkışı Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov'dan tepki çekecek "başörtüsü" çıkışı
Turnayı gözünden vurdu Vincenzo Montella’ya dev talip Turnayı gözünden vurdu! Vincenzo Montella'ya dev talip
Aboubakar, 1. Lig’i golleriyle esir aldı Aboubakar, 1. Lig'i golleriyle esir aldı
21:55
Maç sonu olay Nuri Şahin ve Orhan Ak kavganın eşiğine geldi
Maç sonu olay! Nuri Şahin ve Orhan Ak kavganın eşiğine geldi
21:24
Macron: Yağmacılar bedelini ödeyecek
Macron: Yağmacılar bedelini ödeyecek
21:19
Galatasaray’da Lille deplasmanı öncesi büyük endişe
Galatasaray'da Lille deplasmanı öncesi büyük endişe
20:41
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Galatasaray’ın stadı için açıklama
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Galatasaray'ın stadı için açıklama
20:36
Netanyahu: Türkiye ile doğrudan çatışmayı önlemeye çalışıyorum
Netanyahu: Türkiye ile doğrudan çatışmayı önlemeye çalışıyorum
20:26
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Selçuk Şahin’i hedef aldı: Aklını başına al
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Selçuk Şahin'i hedef aldı: Aklını başına al
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2026 22:31:09. #7.12#
SON DAKİKA: Tiger Shroff'un aracına Mumbai'de en az 4 el ateş edildi, şoför ve hayran yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei