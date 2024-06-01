Tilki yerine kendini vurdu - Son Dakika
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Tilki yerine kendini vurdu

Manavgat'ta yaşlı bir adam, bahçesine giren tilkinin tavuklarına zarar vermesini engellemek için tüfeğini almak isterken kendisini yüzünden vurdu. Yaralanan adam hastanede tedavi altına alındı.

01.06.2024 22:23
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Tilki yerine kendini vurdu

Tüfeği almak isterken kendisini yüzünden vurdu

ANTALYA - Manavgat'ta bahçesine giren tilkinin tavuklarına zarar vermesini engellemek isteyen yaşlı adam silahın ateş alması sonucu kendisini vurdu. Yüzünden ağır yaralanan yaşlı adam hastanede tedavi altına alındı.

Manavgat Ulukapı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evinin bahçesinde bulunan kümes önündeki tilkiyi fark eden Mehmet Anbar tilkinin tavuklarına zarar vermesini engellemek için eve girerek tüfeğini almak istedi. Anbar, kanepenin altındaki çifte olarak tabir edilen tüfeği bulunduğu yerden çıkarmak isterken tüfek bir anda ateş aldı. Yüzünden yaralanıp bir anda kanlar içerisinde kalan Mehmet Anbar, 112 Sağlık Ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olduğu öğrenilen Anbar, buradaki ilk tedavisi sonrası Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA

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