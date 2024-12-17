Tır Kazasında Hayvanlar Telef Oldu

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Tendürek Geçidi'nde büyükbaş hayvan taşıyan bir tırın devrilmesi sonucu çok sayıda hayvan telef olurken, sürücü yaralandı.

Alınan bilgilere göre, 38 LA 206 plakalı tır, Tendürek Geçidi Gökçebulak köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Tırda yüklü bulunan büyükbaş hayvanlar çevreye savruldu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, tırda yangın riskine karşı güvenlik önlemleri aldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Doğubayazıt Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle çok sayıda büyükbaş hayvanın telef olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AĞRI