Tır Tamirinde Kaza: Hayatını Kaybeden Aktaş Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Tır Tamirinde Kaza: Hayatını Kaybeden Aktaş Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tır Tamirinde Kaza: Hayatını Kaybeden Aktaş Son Yolculuğuna Uğurlandı

Sakarya'da tır tamiri sırasında kaza geçirip ağır yaralanan Kazım Yunus Aktaş, 4 gün sonra hayatını kaybetti.

24.02.2025 15:08
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde park halindeki tırı tamir etmek isterken kupanın altında kalarak ağır yaralanan ve 4 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 37 yaşındaki şahıs, son yolculuğuna uğurlandı.

19 Şubat tarihinde Sarıdede Mahallesi Fetih Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, 54 YU 410 plakalı Mercedes marka tırı tamir etmek isteyen Kazım Yunus Aktaş, tırın kupa kısmının altında kalarak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Aktaş, 4 gün sonra hayatını kaybetti. Hastane işlemleri sonrasında ailesine teslim edilen Aktaş'ın cenazesi, Hendek Merkez Mahalle Yeni Camii'nde kılınan namazın ardından merkez mezarlığına defnedildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tır Tamirinde Kaza: Hayatını Kaybeden Aktaş Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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