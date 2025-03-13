Tırın Altına Giren Araçta 1 Ölü

Tırın altına giren otomobil huraya döndü: 1 ölü
İZMİR - İzmir'de aşırı hızlı seyreden bir otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu, otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza bugün saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çiğli ilçesi Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10006/1 sokakta seyreden Ahmet Kama yönetimindeki 35 AOB 563 plakalı otomobil, park halindeki 58 AS 667 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil tamamen tırın altına girdi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde polis ekipleri güvenlik önlemlerini sağlarken, sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Ahmet Kama'nın araç içerisinde hayatını kaybettiği belirlendi. Genç sürücünün cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan tır sürücüsü A.E. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Aşırız hızdan kaynaklandığı öne sürülen kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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