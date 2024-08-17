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Tırının damperini açık unutması hayatına mal oldu

Gaziantep'te fabrikaya yük boşaltan tır sürücüsü damperini açık unutması sonucu duvara çarptı. Aracın üzerine duvar çöken 47 yaşındaki sürücü feci şekilde hayatını kaybetti.

17.08.2024 21:38
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Tırının damperini açık unutması hayatına mal oldu

GAZİANTEP - Gaziantep'te fabrikaya yük boşaltan tır sürücüsü damperini açık unutması sonucu duvara çarptı. Aracın üzerine duvar çöken 47 yaşındaki sürücü feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay, Bugün sabah saatlerinde Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, 47 yaşındaki Mustafa K. tarım ürünleri yüklü tırıyla yük boşalttıktan sonra tırın damperini açık unuttu. Daha sonrasında tır ile ileri doğru hareket eden sürücü, fabrikanın duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle duvar büyük bir gürültüyle çöktü ve sürücü Mustafa K.'nin üzerine yıkıldı. Olay yerinde bulunan diğer çalışanlar hemen durumu 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından 47 yaşındaki Mustafa K.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri ise aracın içerisinde sıkışan sürücüyü olduğu yerden çıkardı. Hayatını kaybeden 47 yaşındaki sürücü Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Cenaze yakınlarına teslim edildi

Hayatını kaybeden Mustafa K. Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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