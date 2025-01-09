Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletindeki çıkan izdihamda 6 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.
Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletine bağlı Tirupati'de 10 Ocak'ta başlayan Hindu bayramında bir tapınağı ziyaret etmek isteyen 4 bin kişi, ücretsiz dağıtılan jetonları almak için gişeye akın etti. Yaklaşık 2 bin yıllık tapınağı ziyaret etmek amacıyla çarşamba gününden itibaren kuyruğa girenler arasında kapıların açılmasıyla izdiham çıktı. Yetkililer, ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını aktardı.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. - ANDHRA PRADESH
Son Dakika › 3.Sayfa › Tirupati'de Izdıham: 6 Ölü - Son Dakika
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