TKP/ML Terör Örgütüne Operasyon - Son Dakika
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TKP/ML Terör Örgütüne Operasyon

İzmir ve Tokat'ta yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, örgütsel belgeler ele geçirildi.

20.11.2024 09:19
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İzmir ve Tokat'ta TKP/ML terör örgütüne yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, TKP/ML terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; TKP/ML terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik teknik ve fiziki takip çalışmaları gerçekleştirildi. Açık ve gizli tanık beyanları ile; terör örgütünün talimatları doğrultusunda bildiri dağıttığı, afiş, pankart astığı, eylem ve etkinlikleri organize ettiği, örgüte yeni katılanlara ideolojik eğitim verdiği ve örgüte eleman temini konusunda çalışma yaptığı tespit edilen 4 şüpheliye yönelik İzmir ve Tokat'ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda şüphelilerin tamamı yakalandı. Ekiplerce yapılan ikamet aralarında ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa TKP/ML Terör Örgütüne Operasyon - Son Dakika

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