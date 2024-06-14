Tokat Niksar'da Panelvan Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Tokat Niksar'da Panelvan Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Tokat Niksar\'da Panelvan Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, panelvan minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. D-100 karayolunda meydana gelen kazada, panelvan araç ile otomobil kavşakta çarpıştı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

14.06.2024 22:04
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Tokat'ın Niksar ilçesinde panelvan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

D-100 karayolunda meydana gelen kazada Niksar istikametinden Reşadiye istikametine seyir halinde olan A.A. (37) idaresindeki 34 HFL 570 plakalı Mercedes marka panelvan araç ile H.D. (24) idaresindeki 34 NT 2534 plakalı Ford marka otomobilin sağ şeritten sol şeride geçip kavşağa girmeye çalıştığı esnada çarpıştı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Y.K.A. yaralandı. Yaralı 112 sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - TOKAT

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Tokat Niksar'da Panelvan Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
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