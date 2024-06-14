Tokat Niksar\'da Panelvan Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

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Tokat'ın Niksar ilçesinde panelvan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

D-100 karayolunda meydana gelen kazada Niksar istikametinden Reşadiye istikametine seyir halinde olan A.A. (37) idaresindeki 34 HFL 570 plakalı Mercedes marka panelvan araç ile H.D. (24) idaresindeki 34 NT 2534 plakalı Ford marka otomobilin sağ şeritten sol şeride geçip kavşağa girmeye çalıştığı esnada çarpıştı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Y.K.A. yaralandı. Yaralı 112 sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - TOKAT