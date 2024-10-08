Tokat'ta Bıçakla Kavga: 1 Ölü - Son Dakika
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Tokat'ta Bıçakla Kavga: 1 Ölü

Ev alma meselesi yüzünden çıkan kavgada, yeğeni tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

08.10.2024 22:21
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Tokat'ta ev alma meselesi yüzünden çıkan kavgada yeğeni tarafından bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Topçam Mahallesi, Akşemsettin Caddesi'nde bir marketin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Y. (70), ev alma meselesi yüzünden husumet yaşadığı kayınbiraderi Birol Gülbüz (50) ile karşılaştı. Birol Gülbüz'ün, eniştesi Ömer Y.'nin talip olduğu evin fiyatını yükselterek alması nedeniyle ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada, Birol Gülbüz'ün babasına saldırdığını gören oğlu Muhammet Ali Y. (34), bıçakla dayısına saldırarak ağır yaraladı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Birol Gülbüz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan Muhammet Ali Y. ve babası Ömer Y. ise Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tedavinin ardından taburcu edilerek gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta Bıçakla Kavga: 1 Ölü - Son Dakika

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