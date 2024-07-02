Tokat'ta nefes kesen uyuşturucu operasyonu, 130 polis memuru görev aldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tokat'ta nefes kesen uyuşturucu operasyonu, 130 polis memuru görev aldı

Tokat Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 17 farklı adreste uyuşturucu satıcılarına yönelik baskın düzenlendi. Operasyona 130 polis memuru katıldı ve 17 şüpheli gözaltına alındı.

02.07.2024 22:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta nefes kesen uyuşturucu operasyonu, 130 polis memuru görev aldı

TOKAT - Tokat'ta 17 farklı adreste gerçekleştirilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon, saat 06: 00'da kent merkezindeki önceden belirlenen adreslere baskın yapıldı. Özel Harekat Polislerinin de destek verdiği operasyonda 17 adreste arama yapıldı. Nefes kesen operasyona 130 polis katıldı. Operasyonda gözaltına alınan 17 zanlı Tokat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere Tokat Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Operasyon, Narkotik, Tokat, Narkotik Suçlar, Güvenlik, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta nefes kesen uyuşturucu operasyonu, 130 polis memuru görev aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:04 Yarım asır sonra bir ilk Milli yıldızlar turnuva tarihine geçti Yarım asır sonra bir ilk! Milli yıldızlar turnuva tarihine geçti
22:31 Çeyrek finale kalırsak oynayamayacaklar Milli futbolcularımızdan kötü haber Çeyrek finale kalırsak oynayamayacaklar! Milli futbolcularımızdan kötü haber
22:03 Türkiye, Avusturya karşısında 2-1 önde Türkiye, Avusturya karşısında 2-1 önde
20:59 Sürprize izin vermediler A Milli Takımımız, çeyrek finale kalırsa Hollanda ile karşılaşacak Sürprize izin vermediler! A Milli Takımımız, çeyrek finale kalırsa Hollanda ile karşılaşacak
19:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu düzeni kırmızı çizgimizdir, bunun aşılmasına eyvallah demeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu düzeni kırmızı çizgimizdir, bunun aşılmasına eyvallah demeyeceğiz
23:29 İBB Başkanı İmamoğlu, yerel seçimlerdeki rakibi Murat Kurum’u kutladı İBB Başkanı İmamoğlu, yerel seçimlerdeki rakibi Murat Kurum'u kutladı
22:49 Vali Gökmen Çiçek’in cesareti ve liderliği Kayseri’de huzuru sağladı Vali Gökmen Çiçek'in cesareti ve liderliği Kayseri'de huzuru sağladı
20:51 Paylaşılan video başını yaktı Gazeteci Batuhan Çolak gözaltına alındı Paylaşılan video başını yaktı! Gazeteci Batuhan Çolak gözaltına alındı
20:49 Kayseri’deki provokatörleri kamyonla taşıyan şahıs suç makinesi çıktı Kayseri'deki provokatörleri kamyonla taşıyan şahıs suç makinesi çıktı
20:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçime kapıları kapattı: Herkes planını buna göre yapsın Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçime kapıları kapattı: Herkes planını buna göre yapsın
20:13 Ankara’da bir baba, rehin aldığı çocuklarını öldürüp intihar etti Ankara'da bir baba, rehin aldığı çocuklarını öldürüp intihar etti
20:12 Neye uğradığını şaşırdı Almanya’da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye sert tepki Neye uğradığını şaşırdı! Almanya'da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye sert tepki
19:04 Araplardan Türkiye karşıtı çirkin boykot paylaşımları Araplardan Türkiye karşıtı çirkin boykot paylaşımları
18:47 Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 23:49:09. #1.13#
SON DAKİKA: Tokat'ta nefes kesen uyuşturucu operasyonu, 130 polis memuru görev aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement