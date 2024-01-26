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Tokat Yeşilyurt'ta Minibüs Devrildi, 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Tokat Yeşilyurt'ta Minibüs Devrildi, 3 Kişi Yaralandı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Karacaören köyü yakınlarında meydana gelen kazada, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda seyir halinde olan minibüs devrildi. Kazada minibüste bulunan 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tokat Yeşilyurt\'ta Minibüs Devrildi, 3 Kişi Yaralandı
26.01.2024 - 11:10,  Güncelleme: 11:22
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Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kayganlaşan yolda minibüs devrildi. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza 10.30 sıralarında Tokat'ın Yeşilyurt İlçesine bağlı Karacaören köyü yakınlarında meydana geldi. Tokat'tan Yeşilyurt istikametine giden Y.E.C. yönetimindeki 60 DE 493 plakalı Hyundai marka minibüs, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajda devrildi. Meydana gelen kazada minibüste bulunan şoför ile birlikte A.K. ve O.K. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar kontrol amacıyla Yeşilyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA
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