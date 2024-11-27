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Tomruk yüklü kamyon devrildi: 2 ölü

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tomruk yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi öldü.

Kaza Safranbolu- Bartın kara yolu Kirkille mevkiinde meydana geldi. Onur Fındıkidaresindeki 54 LP 991 plakalı tomruk yüklü kamyon Safranbolu istikametine seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilip sürüklendi. Kazada araçtan fırlayıp tomrukların altında kalan sürücü hayatını kaybederken yanında bulunan Yunus Aslanağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerin polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Aslan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan polis ekipleri kamyondan söktükleri takometreyi başka bir kamyonete takarak hem sürücüyü hem de hızı tespit etti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.