Tosmurlu Mahallesi\'nde Kamyon Kazası

Silifke'ye bağlı Tosmurlu Mahallesi'nde U.S. idaresindeki karayollarına ait 33 AEL 92 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yoldan çıkan kamyon, bir balık işleme tesisinde çalışan işçilere ait park halindeki 13 motosiklete vurup önüne iki otomobili aldı.

ŞANS ESERİ KİMSE YARALANMADI

Kamyonun sürüklediği otomobil, diğer bir otomobilin üzerine çıktı. Kamyon, otomobillerin tırla arasında sıkışmasıyla durdu. Kazada sürücü dahil kimse yaralanmadı. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.