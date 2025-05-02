Tosmurlu Mahallesi'nde Kamyon Kazası - Son Dakika
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Tosmurlu Mahallesi'nde Kamyon Kazası

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Silifke'de kamyon, direksiyon hakimiyetini kaybedip 13 motosiklete ve iki otomobile vurdu, kimse yaralanmadı.

02.05.2025 14:05  Güncelleme: 14:12
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Silifke'ye bağlı Tosmurlu Mahallesi'nde U.S. idaresindeki karayollarına ait 33 AEL 92 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yoldan çıkan kamyon, bir balık işleme tesisinde çalışan işçilere ait park halindeki 13 motosiklete vurup önüne iki otomobili aldı.

ŞANS ESERİ KİMSE YARALANMADI

Kamyonun sürüklediği otomobil, diğer bir otomobilin üzerine çıktı. Kamyon, otomobillerin tırla arasında sıkışmasıyla durdu. Kazada sürücü dahil kimse yaralanmadı. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kamyon önüne ne çıktıysa ezdi
Kamyon önüne ne çıktıysa ezdi
Tosmurlu Mahallesi\'nde Kamyon Kazası
Kaynak: İHA

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