Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı.
Olay, Kastamonu'nun Tosya ilçesi Karasapaca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta oyun oynayan 5 yaşındaki B.K., sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı. Köpek saldırdığı çocuğun kalçasını ısırdı. Annesinin müdahalesiyle köpeğin saldırısından kurtarılan çocuk, Tosya Devlet Hastanesine götürülerek tedavi edildi. - KASTAMONU
Son Dakika › 3.Sayfa › Tosya'da Sahipsiz Köpek Çocuğa Saldırdı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?