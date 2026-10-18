Trabzon Araklı\'da dereye uçan araçtaki 5 yaralı vinçle güçlükle kurtarıldı

Trabzon Araklı'da dereye uçan araçtaki 5 yaralı vinçle güçlükle kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon'un Araklı ilçesinde akşam saatlerinde Karadere yolundan Araklı yönüne giden araç, Yiğitözü Mahallesi'nde bariyerleri aşarak dereye uçtu. Kazada 5 kişi yaralandı; yaralılar duvarla kaplı dere kenarından yola vinçle güçlükle çıkarılıp Araklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Trabzon'un Araklı ilçesinde bugün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karadere yolundan Araklı yönüne doğru hareket halindeki araç Yiğitözü Mahallesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak dereye uçtu. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralanırken, yaralılar dere kenarlarının duvarla kaplı olması nedeniyle yola vinçle güçlükle çıkarılabildiler. Yaralılar, Araklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İHA
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