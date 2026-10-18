Trabzon Araklı\'da dereye uçan araçtaki 5 yaralı vinçle güçlükle kurtarıldı

Trabzon'un Araklı ilçesinde bugün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karadere yolundan Araklı yönüne doğru hareket halindeki araç Yiğitözü Mahallesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak dereye uçtu. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralanırken, yaralılar dere kenarlarının duvarla kaplı olması nedeniyle yola vinçle güçlükle çıkarılabildiler. Yaralılar, Araklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.