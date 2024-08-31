Trabzon'da 3 kişiyi bıçaklayarak öldüren şahsın mahkemede verdiği ifade ortaya çıktı - Son Dakika
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Trabzon'da 3 kişiyi bıçaklayarak öldüren şahsın mahkemede verdiği ifade ortaya çıktı

Trabzon\'da 3 kişiyi bıçaklayarak öldüren şahsın mahkemede verdiği ifade ortaya çıktı

Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşanan olayda 3 kişiyi öldüren şahsın mahkemede verdiği ifadesine göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada kendisini savunmak için bıçakladığı kişilerin yanı sıra evi de ateşe verdiğini söyledi.

31.08.2024 10:18
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Trabzon'un Araklı ilçesi Hacovid Yaylasında 20 Ağustos akşamı 3 akrabasını bıçaklayarak öldüren ve ardından da evleri içindekiler ile ateşe veren şahsın mahkemede verdiği ilk ifadesi ortaya çıktı.

Araklı ilçesi Kayacık Mahallesine bağlı Hacovid Yaylasında 21 Ağustos günü sabaha karşı 05.30 sıralarında Arif Altuntaş'a ait yayla evinde yangın çıktı. Komşularının yangını görerek 112 ihbar hattına haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderilirken, çıkan yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangında evde bulunan Arif Altuntaş (66), Gülizar Altuntaş (61) ve akrabaları inşaat ustası Kasım Altuntaş (67) olmak üzere 3 kişi yanarak öldü.

15 YAŞINDAKİ ÇOCUK DA TUTUKLANDI

Olay sonrası geniş çaplı soruşturma başlatılırken, yangının kundaklama sonucu çıktığı şüphesi üzerinde duran jandarma ekipleri şahısların olayla ilgili aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan ve akrabaları olan şüpheliler Mehmet Altuntaş (24), A.A. (15) ve M.A. Trabzon İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan 3 kişi 22 Ağustos günü yoğun güvenlik önlemleri altında Araklı Adliyesi'ne getirildi. Çelik yelek giydirilen zanlılar, Araklı Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadeleri sonrasında Araklı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden M.A. (37) yapılan sorgusunun ardından serbest bırakılırken, şüpheli Mehmet Altuntaş ve suça sürüklenen çocuk A.A. ise yapılan sorguları neticesinde "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"ARKADA DELİL BIRAKMAMAK İÇİN GELİP EVİ YAKTIM"

Olayın ardından Mehmet Altuntaş'ın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı. 3 kişiyi kendisinin bıçaklayarak öldürdüğünü anlatan Altuntaş'ın mahkemedeki ifadesinde olayın arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşandığını söylediği öğrenildi. Mehmet Altuntaş ifadesinde yaşanan tartışmada kendisini önce yengesinin bıçakladığını ve bu nedenle sağ ayağından yaralandığını ardından aynı bıçakla yengesini, amcasını ve evdeki diğer akrabasını öldürdüğünü anlattı. Altuntaş "Olay günü amcamlardaydık. Arazi meselesi yüzünden aramızda tartışma çıktı. Yengem bana hakaret ederek elindeki bıçakla üzerime geldi ve bıçağı bana sapladı. Ben de panikle yengemin elindeki bıçağı alıp yengeme sapladım. O sırada amcam evde bulunan silahı almaya çalışınca arkasından koştum ve yakaladım. Biraz boğuştuktan sonra onu da bıçakladım. Daha sonra kardeşimin yardım çığlığını duydum. Evdeki diğer kişinin kardeşimin elini bıçakladığını görünce kardeşimi kurtarmak için o adamı da bıçakladım. Sonra olayda yaralandığımız için tedavi için Araklı'ya hastaneye gittik. Sonra tekrar yaylaya dönüp arkada delil bırakmamak için gelip evi yaktım" dediği kaydedildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Trabzon'da 3 kişiyi bıçaklayarak öldüren şahsın mahkemede verdiği ifade ortaya çıktı - Son Dakika

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