Trabzon\'da çıkan yangında ev kül oldu

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Trabzon'un Çaykara ilçesi Uzungöl mahallesine bağlı bir mezrada çıkan yangında bir ev yanarak kül olurken, bir kısım ormanlık alanda yangında zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Uzungöl mahallesi Malbet Komları mevkinde bir mezrada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Uzungöl'deki itfaiye ekibi ile Çaykara ve Of belediyelerinden gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yöre halkı da söndürme çalışmalarına destek verirken, yangın 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında Orhan ve Osman Aygün'e ait bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, ormanlık alanın bir kısmı alevlerden zarar gördü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - TRABZON