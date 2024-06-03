Trabzon\'da genç bir öğrenci intihar etti

3.Sayfa

Trabzon'un Araklı ilçesinde bir genç bileklerini keserek intihar etti.

Olay ilçenin Merkez Mahallesi Deniz Sokak'ta gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, Yıldırım ailesinin 16 yaşındaki çocukları Umut Yıldırım (16) dün akşam evine gitmeyince ailesi telaşa kapıldı. Yapılan aramalar sonucunda genç çocuk bulunamazken, bugün sabah saatlerinde oturdukları binanın bodrum katında bileklerini keserek intihar etmiş şekilde bulundu. Saffet Çebi Lisesi 10. sınıf öğrencisi Umut Yıldırım'ın ölümü ile ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi. - TRABZON