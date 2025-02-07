Trabzon'un Ortahisar ilçesinde önceki gün bir sitenin bahçesinde meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza ilçenin Çukurçayır mahallesinde meydana geldi. T.Ş. (36), 34 MAS 737 plakalı otomobilini park etmeye çalıştığı sırada kontrolü kaybederek yandaki sitenin bahçesine devrildi. Kaza anı sitenin güvenlik kameralarına yansırken, görüntülerde aracın kontrolden çıkarak yamaçtan yandaki sitenin bahçesine uçması yer alıyor. Kazada yaralanan anne ve oğlu M.Ş'nin, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ndeki tedavileri ise sürüyor. - TRABZON
Son Dakika › 3.Sayfa › Trabzon'da Park Halindeki Araç Devrildi - Son Dakika
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