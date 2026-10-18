Trabzon'da silahla yaralama olayının 2 şüphelisi İstanbul Çatalca'da yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Trabzon'da silahla yaralama olayının 2 şüphelisi İstanbul Çatalca'da yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon\'da silahla yaralama olayının 2 şüphelisi İstanbul Çatalca\'da yakalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da bir kişinin silahla yaralanması olayının şüphelileri, Trabzon ve İstanbul Emniyet Müdürlüklerinin ortak operasyonuyla İstanbul Çatalca'da yakalandı. Saklandıkları adres takip ve istihbari çalışmalarla tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Trabzon'da meydana gelen silahlı yaralama olayının şüphelileri, emniyet güçlerinin düzenlediği ortak operasyonla İstanbul'da yakalandı.

Trabzon'da E.S. isimli şahsın silahla yaralanması olayı üzerine harekete geçen Trabzon ve İstanbul Emniyet Müdürlüklerine bağlı Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Yürütülen titiz takip ve istihbari çalışmalar sonucunda olayın failleri olan Y.E.S. ve B.İ.'nin İstanbul'un Çatalca ilçesinde saklandıkları adres tespit edildi. İki il emniyet müdürlüğünün koordineli operasyonuyla belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: İHA
İstanbulGüvenlik3. SayfaTrabzonGüncelSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın alanlar dikkat Sahte değil, yeni oyun bambaşka Altın alanlar dikkat! Sahte değil, yeni oyun bambaşka
İstanbul Pendik’te sel sularının yuttuğu otomobilden acı haber geldi İstanbul Pendik'te sel sularının yuttuğu otomobilden acı haber geldi
AK Parti’ye geçeceği iddia edilmişti: Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin’den açıklama AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti: Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'den açıklama
Arda Turan’dan A Milli Takım teknik direktörlüğü için yeni açıklama Arda Turan'dan A Milli Takım teknik direktörlüğü için yeni açıklama
Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov’dan tepki çekecek “başörtüsü“ çıkışı Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov'dan tepki çekecek "başörtüsü" çıkışı
Turnayı gözünden vurdu Vincenzo Montella’ya dev talip Turnayı gözünden vurdu! Vincenzo Montella'ya dev talip
23:36
Harikasın çocuk Arda Güler’den geceye damga vuran gol
Harikasın çocuk! Arda Güler'den geceye damga vuran gol
23:27
İstanbul’da alışveriş merkez karıştı İsrail vatandaşı olan kadın protesto edildi
İstanbul'da alışveriş merkez karıştı! İsrail vatandaşı olan kadın protesto edildi
23:09
Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçe için dikkat çeken iddia: En az 10 gol farkla...
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için dikkat çeken iddia: En az 10 gol farkla...
22:42
Potadaki derbide Beşiktaş, Galatasaray’ı yendi
Potadaki derbide Beşiktaş, Galatasaray'ı yendi
21:55
Maç sonu olay Nuri Şahin ve Orhan Ak kavganın eşiğine geldi
Maç sonu olay! Nuri Şahin ve Orhan Ak kavganın eşiğine geldi
21:24
Macron: Yağmacılar bedelini ödeyecek
Macron: Yağmacılar bedelini ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 00:01:30. #.0.3#
SON DAKİKA: Trabzon'da silahla yaralama olayının 2 şüphelisi İstanbul Çatalca'da yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei