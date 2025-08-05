Trafik Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde motosikletin tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölen 22 yaşındaki Alperen Altın, son yolculuğuna uğurlandı. Kazadan 1 gün önce ağabeyi evlenen gencin ailesi, çocuklarını evlendirmenin mutluluğunu yaşarken, 1 gün sonra aldıkları acı haberle yıkıldı.

Yalova'da dün meydana gelen kaza, Yalova-İzmit kara yolu Çiftlikköy ilçesi üst geçit mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yalova istikametine ilerleyen Alperen Altın'ın kullandığı 77 ADV 994 plakalı motosiklet, önünde ilerleyen tırın sol arka köşesine çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada gözaltına alınan tır sürücüsü ise adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Bir gün önce kardeşi evlendi

Öte yandan, kazayla ilgili acı bir detay ortaya çıktı. 22 yaşındaki gencin ağabeyi Samet Altın'ın kazadan bir gün önce nikahı kıyılarak dünyaevine girdiği öğrenildi. Bir çocuklarını evlendiren aile diğer çocuklarını ise bir gün sonra trafik kazasında kaybetmenin büyük acısını yaşadı.

Son yolculuğuna uğurlandı

Alperen Altın'ın cenazesi merkez Mustafakemalpaşa Mahallesi Kemerköprü Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Paşakent Mezarlığı'nda defnedildi. Cenazede Alperen'in babası Hasan, annesi Dilek ve kardeşi Samet Altın taziyeleri kabul etti. - YALOVA