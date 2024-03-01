İstanbul trafiğinde yeni dönem! Kaldırıma çıkan sürücüler yayalardan yol istedi - Son Dakika
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İstanbul trafiğinde yeni dönem! Kaldırıma çıkan sürücüler yayalardan yol istedi

İstanbul'un sabah trafiğinden kaçmak isteyen sürücüler, kaldırımlarda seyretmeye başladı. Sancaktepe'den gelen bir görüntüde sürücü kaldırımda yürüyen öğrencilerden korna çalarak yol istedi. Otomobil sürücüsü ve bir motosikletli, yayaların şaşkın bakışları arasında kaldırımda ilerleyerek gözden kayboldu.

01.03.2024 11:25  Güncelleme: 11:32
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İstanbul'da trafikten kaçmak isteyen sürücüler ve bir motosikletli, çözümü trafik kurallarını hiçe sayarak kaldırıma çıkmakta buldu. Sancaktepe'de bir sürücü kaldırımdaki yayalardan korna çalarak yol isterken, Hadımköy' de ise otomobil sürücüsü sinyal vererek yayaları geçti; kaldırımda ilerlemeye devam etti. Yaşanan ilginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

KALDIRIMDA YÜRÜYENLERDEN YOL İSTEDİ

Dün Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi'nde yaşanan olayda sabah saatlerinde trafik yoğunluğunun fazla olduğu yolda trafikten kaçmak isteyen otomobil sürücüsü ve bir motosikletli daha hızlı ilerlemek için kaldırıma çıktı. Sürücü kaldırımda yürüyen öğrencilerden korna çalarak yol istedi. Otomobil sürücüsü ve bir motosikletli, yayaların şaşkın bakışları arasında kaldırımda ilerleyerek gözden kayboldu.

BİR DİĞERİ DE SİNYAL VERİP YOL İSTEDİ

Benzer bir olay Hadımköy'de de yaşandı. Caddede ilerlemek yerine kaldırıma çıkan otomobil sürücüsü sinyal vererek yayalardan yol istedi. Yayaların yaşadığı şaşkınlık ve otomobillerle motosiklet sürücüsünün kaldırımda ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İşte o anlardan kareler;

Trafikte Kurallar Hiçe Sayıldı: Sürücüler ve Motosikletli Kaldırıma Çıktı
Trafikte Kurallar Hiçe Sayıldı: Sürücüler ve Motosikletli Kaldırıma Çıktı
Trafikte Kurallar Hiçe Sayıldı: Sürücüler ve Motosikletli Kaldırıma Çıktı
İstanbul trafiğinde yeni dönem! Kaldırıma çıkan sürücüler yayalardan yol istedi
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul trafiğinde yeni dönem! Kaldırıma çıkan sürücüler yayalardan yol istedi - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Yasin: Yayanın kaldırımda ne işi var (!) 27 0 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN: Yayalar acilen yargılanmalı!! 15 0 Yanıtla
  • Kuzey efe: Ayıplandıklarını düşündükleri halde bu davranışı yapıyorlar. Yani utanma duygusu kalmamış . 7 0 Yanıtla
  • ALİ ŞAHİN: SİS'TEN NERE GİTTİĞİNİ GÖRMÜYOR YADA GÖZLÜKLERİ EVDE UNUTTU 2 1 Yanıtla
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