Trafikte Makas Atan Sürücü Yakalandı - Son Dakika
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Trafikte Makas Atan Sürücü Yakalandı

Trafikte Makas Atan Sürücü Yakalandı

E-5 Karayolu'nda makas atarak ilerleyen sürücü, bir başka sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

27.02.2025 09:09
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E-5 Karayolu'nda aracıyla trafikte makas atarak ilerleyen sürücünün o anları cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde E-5 Karayolu Sefaköy- Ankara yönünde geldi. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde 34 KGG 024 plakalı araç sürücüsü araçların arasından makas atarak ilerledi. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan trafik magandasının o anları seyir halindeki bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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