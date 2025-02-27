E-5 Karayolu'nda aracıyla trafikte makas atarak ilerleyen sürücünün o anları cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Olay, geçtiğimiz günlerde E-5 Karayolu Sefaköy- Ankara yönünde geldi. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde 34 KGG 024 plakalı araç sürücüsü araçların arasından makas atarak ilerledi. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan trafik magandasının o anları seyir halindeki bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Trafikte Makas Atan Sürücü Yakalandı - Son Dakika
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