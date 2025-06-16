Trafikte Tartışma, Motosiklet Kapıya Vurdu

Samsun'un İlkadım ilçesinde trafikte yaşanan tartışma, motosiklet sürücüsünün otomobilin kapısına vurmasıyla son buldu. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, Atatürk Bulvarı Cumhuriyet Meydanı Dış Kavşak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayan motosikletli ile otomobil sürücüsü arasında gerginlik arttı.

Sözlü tartışmanın büyümesiyle sinirlerine hakim olamayan motosiklet sürücüsü, otomobilin yanına yaklaşarak sürücüye bağırdı ve ardından aracın kapısına sert bir şekilde vurdu. Kısa süreli gerilim, her iki tarafın da olay yerinden ayrılmasıyla sona erdi. - SAMSUN