Adana'ın Feke ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Feke ilçesine bağlı Maran yolunda meydana geldi. Ziraat mühendisi Şaban İş, kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör devrildi. Kazayı gören vatandaşlad durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri Şaban İş'in öldüğünü belirledi. Jandarmanın incelemesinin ardından Şaban İş'in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Traktör Devrildi: 1 Ölü - Son Dakika
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