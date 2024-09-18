Traktör Devrildi: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Traktör Devrildi: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Traktör Devrildi: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Çorum'un Sungurlu ilçesinde traktör devrildi, 19 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralı.

18.09.2024 17:44
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontorlden çıkan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Çorum-Sungurlu kara yolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinan Kodaz (19) yönetimindeki 19 AAL 394 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, sürücü Sinan Kodaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan F.Y. isimli kadın yolcu da, sağlık görevlilerince yağılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada, hayatını kaybeden Kodaz'ın 15 gün önce de babasının hayatını kaybettiği öğrenildi. Genç sürücünün cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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