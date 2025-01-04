Traktör Devrildi, Sürücü Kurtuldu

3.Sayfa

Israrlara dayanamayıp cama çıktı! Necla Nazır taziyeleri kabul etti

"Avrupa\'da en düşük emekli maaşı Türkiye\'de"

Feci kaza! Biri çarptı, diğerleri yaşlı kadının üzerinden geçti

2. dalga operasyon sonrası Yenidoğan soruşturmasında bir fezleke daha

Giderse Fenerbahçe\'ye inanılmaz bir kar getirecek

Antalya\'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi

Parçalanan traktörden sağ kurtuldu

AMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesinde römorkuyla seyir halindeki traktör, şarampole devrilerek paramparça oldu. Yaralanan sürücü ölümden döndü.

Edinilen bilgiye göre, Suluova Organize Sanayi Bölgesi ve Kayadüzü köyü mevkisi yakınlarında, demir malzeme yüklü 05 ADF 327 plakalı Tümosan marka traktör kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada traktör sürücüsü Ali Kaan Öztürk yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye Suluova itfaiyesi, jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.