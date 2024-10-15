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Amasya'da 2 otomobile çarpan traktör mobilya atölyesine daldı

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde kontrolden çıkan traktör, önce 2 otomobile çarptı sonra da mobilya atölyesinden içeri daldı. Büyük hasara yol açan kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Taşova Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Park halindeki traktör bir anda kontrolden çıkıp önce 2 otomobile çarptı. Sonra da mobilya atölyesinden içeri daldı. Otomobillerden birini içeri sürükleyen traktörün mobilya malzemelerine çarparak durabildiği kazada, kullanıma hazır olan bir çok mutfak dolabında büyük çapta maddi hasar oluştu.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şans eseri yaralanan olmadığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.