Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde kontrolden çıkan traktör, uçurumdan dereye yuvarlandı. Kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hanönü ilçesine bağlı Vakıf Mahallesi'nde Murat K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Uçurumdan Gökırmak Deresi'ne yuvarlanan traktörün sürücüsü yaralandı. Suya düşen sürücü, olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarılarak Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU