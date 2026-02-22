Trump'ın Konutuna Silahlı Saldırı - Son Dakika
Trump'ın Konutuna Silahlı Saldırı

22.02.2026 18:03
Mar-a-Lago'ya izinsiz giren silahlı saldırgan, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago konutuna izinsiz giren şahsın güvenlik güçlerine silah doğrultumasının ardından vurularak etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Palm Beach County Şerifi Rick Bradshaw, ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida eyaletinde bulunan Mar-a-Lago konutuna izinsiz giren silahlı saldırgan hakkında basın toplantısı düzenledi. Bradshaw, saldırganın gece yerel saatle 01.30'da konutun bahçesine girdiğinin tespit edildiğini belirterek, "Ekipteki bir şerif yardımcısı ve iki Gizli Servis ajanı, durumu araştırmak için o bölgeye gitti" dedi.

Saldırganın elinde benzin bidonu ve av tüfeği olduğunu aktaran Bradshaw, "Ona elindekileri bırakması emredildi, ancak o benzin bidonunu yere bıraktı ve av tüfeğiyle nişan aldı. O anda şerif yardımcısı ve iki Gizli Servis ajanı silahlarını ateşleyerek tehdidi etkisiz hale getirdi. Adam olay yerinde hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı. Bradshaw, ayrıca saldırganın taşıdığı av tüfeğinin bir fotoğrafını gösterdi.

FBI halktan yardım istedi

FBI'ın Miami Saha Ofisi'nden Özel Ajan Brett Skiles, olayla ilgili soruşturmanın FBI tarafından yürütüldüğünü belirterek, halktan yardım istedi. Skiles, "Olayın gerçekleştiği bölgede yaşıyorsanız lütfen dün gece ve bu sabah erken saatlere ait dış kamera kayıtlarınızı kontrol edin. Şüpheli veya olağandışı bir şey görürseniz, lütfen bizimle iletişime geçin" dedi.

Skiles, ekiplerin olay yerinde olduğunu ve delil topladığını açıkladı. - FLORIDA

Kaynak: İHA

Trump'ın Konutuna Silahlı Saldırı
