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Trump'tan Mahkum Değişimi

Trump yönetimi, Fogel'in serbest bırakılmasına karşılık Rus mahkumu Vinnik'i serbest bıraktı.

12.02.2025 19:42
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ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Rusya'nın ABD'li öğretmen Marc Fogel'i serbest bırakmasına karşılık olarak Rus mahkum Alexander Vinnik'i serbest bıraktı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, ABD'li öğretmen Marc Fogel'in Rusya tarafından serbest bırakmasının ardından bir Rus mahkumu serbest bıraktı. Adı açıklanmayan ABD'li yetkililer, Trump yönetiminin Fogel'e karşılık olarak kripto para birimi Bitcoin üzerinden kara para aklamakla suçlanan Rus mahkum Alexander Vinnik'in serbest bırakıldığını aktardı.

ABD'li yetkililer, Vinnik'in ne zaman ve nereden serbest bırakıldığına dair detay vermedi. Rus yetkililer, ABD'nin bir Rus mahkumu serbest bıraktığını ancak ülkeye dönene kadar ismini paylaşamayacaklarını ifade etti.

Vinnik, 2017 yılında Yunanistan'da yakalanmış ve 2022 yılında ABD'ye iade edilmişti. Vinnik, ABD'li savcılar tarafından kurduğu kripto para borsası üzerinden uyuşturucu çetelerinden elde edilen gelirlerin aklanmasına yardım, bilgisayar korsanlığı, fidye yazılım kullanımı ve yolsuzlukla suçlanmıştı. Vinnik'in yaklaşık 4 milyar dolar kara para akladığı tahmin ediliyor.

Öte yandan Rusya'da esrar bulundurduğu gerekçesiyle 14 yıl hapis cezasına çarptırılan Fogel, 3,5 yıllık mahkumiyetin ardından dün serbest bırakılmış ve Beyaz Saray'da Trump ile bir araya gelmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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