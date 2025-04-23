Adana'da oyuncak helikopteri ağaçta takılı kalan Tunahan'ın yardımına itfaiye ekipleri koştu. Ekipler merdiven yardımıyla çıkarak helikopteri takıldığı yerden alıp Tunahan'a teslim etti.
Olay, Kozan ilçesine bağlı Tufanpaşa Mahallesi Çağatay Sokak'ta meydana geldi. 10 yaşındaki Tunahan Yıldırım'ın oyuncak helikopteri sokaktaki ağaca takıldı. Olayı gören vatandaşlardan Osman Demir itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, ağaçta takılı olan oyuncak helikopteri merdiven yardımıyla çıkarak takıldığı yerden aldı.
Oyuncak helikopter sahibine teslim edilirken Tunahan'da ekiplere teşekkür etti. - ADANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Tunahan'ın Helikopteri İtfaiye ile Kurtarıldı - Son Dakika
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