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Tunceli'de ayı saldırısına uğrayan şahıs yaralandı

TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde ayının saldırısına uğrayan bir kişi yaralandı.

Pülümür ilçesine bağlı Boğalı köyünde hayvanlarını otlatan E.K.'ye ayı saldırdı. Şahıs bacağı ve kolundan yaralanırken olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, vatandaşların yardımı ile bulunduğu yerden çıkartıldı.

Tunceli Devlet Hastanesine sevk edilen şahıs, tedavi altına alındı.