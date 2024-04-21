Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Cihangir Köyü Camii'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin bitişikteki eve sıçradığı olayda ölen ya da yaralanan olmazken, cami ile evde maddi hasar meydana geldi.
Olay, Çemişgezek'in Cihangir köyünde yaşandı. Gece saatlerinde camide çıkan yangını gören köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine helikopterle Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çemişgezek ve Kemaliye itfaiyeleri ile güvenlik korucuları sevk edildi. Camide çıkan yangın daha sonra caminin bitişiğindeki eve sıçradı. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında cami kullanılamaz hale gelirken, yangının sıçradığı ev ise büyük ölçüde zarar gördü.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor. - TUNCELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Tunceli'de Cami ve Evde Yangın Çıktı - Son Dakika
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