Tunceli\'de Dolandırıcılık Operasyonu

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Tunceli'de çok sayıda vatandaşı 200 milyon TL borçlandırıp, bu paraları yasal ve yasal olmayan yollarla tahsil etmeye çalıştıkları belirlenen 4 kişi, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilde ikamet eden 4 şahsın mağdurlara hile ile boş senet imzalattıklarını, iş yerlerinden çaldıkları imzalı boş senetleri rastgele miktarlar yazıp doldurarak ticari sözleşmeler üzerindeki para miktarında oynamak suretiyle 200 milyon TL borçlandırdıklarını, daha sonra yasal ve yasal olmayan yollarla bu paraları tahsil etmeye çalıştıklarını ve bu amaçla nitelikli dolandırıcılık, özel belgede sahtecilik ve hırsızlık suçlarını işlediklerini tespit etti. Bugün düzenlenen operasyonla 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların adli işlemlerine başlandığı belirtildi. - TUNCELİ