Elektrik tesisatından çıkan yangın paniğe neden oldu
TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, elektrik tesisatından çıkan yangın paniğe neden oldu.
Pülümür ilçesine bağlı Ecevit Mahallesi'nde elektrik hattından kaynaklı yangın çıktı. Evde yaşayanların müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürülürken, tesisatın büyük bir bölümü zarar gördü.
Olayla ilgili inceme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Tunceli'de Elektrik Yangını Paniğe Yol Açtı - Son Dakika
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