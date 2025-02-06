Tunceli'de Intihar Girişimi: Kurtarıldı

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Tunceli'de intihar girişiminde bulunan şahıs kurtarıldı

TUNCELİ - Tunceli'de, viyadükten atlayarak intihar girişiminde bulunan şahıs, ekipler tarafından kurtarıldı.

Olay, Tunceli- Elazığ karayolu üzerinde bulunan Atatürk Viyadüğünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 35 yaşındaki Emrah K. viyadükten Uzunçayır Baraj Gölüne atlayarak intihar girişiminde bulundu. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekiplerin çalışmasıyla intihar girişiminde bulunan vatandaş, sudan çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs daha sonra ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şahsın, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.