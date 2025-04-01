Tunceli\'de Seyir Halindeyken Araç Alev Aldı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde seyir halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi.

Pülümür ilçesi Dağ Yolu mevkiinde, S.A. yönetimindeki 24 ABL 737 plakalı araç seyir halindeyken aniden alev aldı. Sürücü, aracından dumanlar yükseldiğini fark edince aracı yol kenarına çekerek durumu yetkililere bildirdi. Kısa sürede alevlere teslim olan araca, ihbar üzerine olay yerine gelen Pülümür Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - TUNCELİ