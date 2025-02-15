Tunceli'de Silahlı Kavga: 2 Tutuklama

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Tunceli'de, silahlı kavgaya karışan 2 kişi tutuklandı

TUNCELİ - Tunceli'de, ateşli silahla kasten yaralama olayına karışan 2 kişi tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Olay, 13 Şubat günü Tunceli merkez Aktuluk Mahallesi Tar Deresi mevkiinde meydana gelmişti. İki grup arasında çıkan kavgada, 4 kişi yaralanırken toplam 8 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alınmıştı. Olay yerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 9 milimetre tabanca merkezi ve 4 adet 7.65 mm tabanca mermisi bulunmuştu. Olaya karışan şüpheliler jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.A. ve A.Ç.G. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken en adliyeye sevk edilen S.A. ve A.Ç.G. tutuklanırken C.A., Ş.A., H.A., G.T., T.S., I.S. hakkında adli kontrol kararı verildi.