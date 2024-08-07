Tunceli'deki yangına, karadan ve havadan müdahale sürüyor - Son Dakika
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Tunceli'deki yangına, karadan ve havadan müdahale sürüyor

Tunceli'de dün öğleden sonra çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale devam ediyor. Jandarma helikopterleri ve ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

07.08.2024 19:11
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Tunceli'deki yangına, karadan ve havadan müdahale sürüyor

TUNCELİ - Tunceli'de dün öğleden sonra çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale devam ediyor.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Bostanlı köyü Zergavut Dağı eteklerinde dün öğleden sonra başlayan orman yangınına karadan ve havadan müdahale sürüyor. Jandarmaya ait Skorsky tipi helikopterlerle jandarma özel harekat ve jandarma asayiş komando timleri ile Orman İşletme Müdürlüğü personeli bölgeye intikal ettirildi. Gece boyunca söndürme çalışmalarını sürdüren ekiplere Diyarbakır Hava Grup Komutanlığından Jandarma Genel Komutanlığına ait bir S-70 tipi çok maksatlı yangın söndürme helikopteri de havadan destek veriyor.

Etrafı çevrilerek kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tunceli'deki yangına, karadan ve havadan müdahale sürüyor - Son Dakika

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