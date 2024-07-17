Tunceli'deki yangında 26 büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
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Tunceli'deki yangında 26 büyükbaş hayvan telef oldu

Tunceli'nin Pertek ilçesine bağlı Yukarı Kacarlar köyünde çıkan yangında, Ergün Haydaroğlu'na ait ahır ve samanlıkta çıkan yangın sonucunda 26 büyükbaş hayvan telef oldu. Ev sahipleri ve köylülerin müdahalesi yetersiz kalınca yangın büyüdü. Olayın haber verilmesi üzerine köye 112, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangını soğutma çalışmaları devam ederken ilgili kurumlar köyde inceleme yapıyor.

17.07.2024 23:50
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Tunceli'deki yangında 26 büyükbaş hayvan telef oldu

TUNCELİ - Tunceli'nin Pertek ilçesine bağlı Yukarı Kacarlar köyünde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 26 büyükbaş hayvan telef oldu.

Yangın, Pertek ilçesine bağlı Kacarlar köyünde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Ergün Haydaroğlu'na ait ahır ve samanlıkta henüz tespit edilemeyen nedenle yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangına ev sahipleri ve köylülerin müdahalesi yetersiz kalınca ahırda bulunan 26 büyükbaş hayvan telef oldu. Haber verilmesi üzerine köye 112, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangını soğutma çalışmaları devam ederken ilgili kurumların köyde inceleme yaptığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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