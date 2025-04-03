Tunceli-Erzincan Yoluna Kaya Düştü

Tunceli- Erzincan Karayolu'na dev kaya parçaları düştü

TUNCELİ - Tunceli-Erzincan karayolunda dağdan kopan kaya parçaları yola düştü.

Tunceli'de hafta başından bu yana etkili olan sağanak yağış ile birlikte Pülümür ve Munzur Vadisinde kaya düşmeleri yaşanıyor. Tunceli-Erzincan karayolunda öğle saatlerinde dağdan kopan kaya parçaları yola düştü. Yapılan çalışmalar sonrası kaya parçaları temizlendi, yol trafiğe açıldı. Yetkililer, bölgedeki tehlikenin devam ettiğini belirterek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürerken, yolun güvenli hale getirilmesi ve internet hizmetinin yeniden sağlanması için yoğun çaba harcandığı öğrenildi.