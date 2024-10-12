Tunceli'ye Mobil Göç Noktası Tahsis Edildi - Son Dakika
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Tunceli'ye Mobil Göç Noktası Tahsis Edildi

Tunceli\'ye Mobil Göç Noktası Tahsis Edildi

Tunceli'ye mobil göç noktası tahsis edildi, Vali Tekbıyıkoğlu etkin göç yönetimi vurgusu yaptı.

12.10.2024 11:48
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Son 10 ayda 25 düzensiz göçmenin tespit edildiği Tunceli'ye İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından mobil göç noktası tahsis edildi. Tahsis edilen mobil araç, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun katılımıyla hizmet vermeye başladı.

Göç yönetimi ve bu alandaki çalışmaların etkinliği artırmak amacıyla Tunceli'ye tahsis edilen mobil göç noktası aracının tanıtımı Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal ve Emniyet Müdürü Hakan Duman'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Mobil göç noktası aracına ilişkin bilgi aldıktan sonra açıklama yapan Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, "İçişleri Bakanlığımızın teveccühü ve Göç İdaresi Başkanlığımızın da uygun görmesiyle beraber ilimize mobil göç noktası tahsis edildi. Mobil göç noktasında çok fazla vakit kaybetmeden emniyet personelimizle koordineli bir şekilde etkin çalışma sağlayabilecek sistem var. Yol kontrol noktalarımızda yabancı olduğunu değerlendirdiğimiz, pasaportunu, Göç İdaresi Başkanlığımızca verilen kimliklerini ibraz edemeyen veya şüpheli kişilerin burada çok hızlı şekilde biyometrik sorgulamaları yapılmakta, kişinin düzenli mi düzensiz göçmen mi olduğu anında tespit edilmekte" dedi.

Tunceli'nin düzensiz göçmenlik açısından problemli bir il olmadığına vurgu yapan Vali Tekbıyıkoğlu, "Sene başından şu tarihe kadar toplam 25 düzensiz göçmen tespit edildi ve bunlarla ilgili yasal işlem yapılarak geri gönderme merkezlerine gönderilmeleri tamamlandı" diye konuştu.

Tunceli için huzurun çok önemli olduğunu söyleyen Vali Tekbıyıkoğlu, "Dünya için de ülkemiz için de göç yönetimi çok önemli. Mobil göç noktasının ilimizin var olan huzuruna katkıda bulunacağını düşünüyoruz. İlimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyor İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya ve Göç İdaresi Başkanlığımıza teşekkürlerimizi bildiriyoruz" şeklinde konuştu. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tunceli'ye Mobil Göç Noktası Tahsis Edildi - Son Dakika

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