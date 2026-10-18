Turgut Dursun için Levent'te düzenlenen cenaze törenine Vali Davut Gül katıldı - Son Dakika
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Turgut Dursun için Levent'te düzenlenen cenaze törenine Vali Davut Gül katıldı

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İstanbul'da selde kaybolan Turgut Dursun için Levent'te cenaze töreni düzenlendi. Vali Davut Gül ve İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın katıldığı törenin ardından Dursun'un cenazesi Ayazağa Mezarlığı'na götürüldü.

Sarıyer Ayazağa'da şiddetli yağışın ardından dere yakınında cansız bedeni bulunan Turgut Dursun için Levent'te cenaze töreni düzenlendi. İstanbul Valisi Davut Gül ve İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın da katıldığı törenin ardından Dursun, Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

İstanbul'da meydana gelen şiddetli yağışın ardından kayıp olarak aranan Turgut Dursun'un cesedi Sarıyer Ayazağa Deresi yakınında bulunmuştu. Hayatını kaybeden Turgut Dursun Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve Dursun'un yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından helallik alındı ve Turgut Dursun için dua edildi. Dursun'un cenazesi toprağa verilmek üzere Ayazağa Mezarlığı'na götürüldü.

Merhum Turgut Dursun'un oğlu Yılmaz Dursun, "Çarşamba günü sel felaketinde kaybettik. Önce araba su alıyor. Arabadan iniyor kendisi, ikinci sel gelince önce kendisi ve arkadaşı kayboluyor. Perşembe günü sabah arabasını bulduk. Cuma günü de kendisini bulduk" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Turgut Dursun için Levent'te düzenlenen cenaze törenine Vali Davut Gül katıldı - Son Dakika
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