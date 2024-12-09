Turgutlu\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında 2 şüpheli şahsa yönelik düzenlenen operasyonda bin 168 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışmalarının sonucunda; Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri tarafından; B.Ü. ve H.G. isimli şahısların ev ve üst aramalarında; bin 168 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli şahıslar adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA