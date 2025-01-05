Türk Bayrağı\'na Gösterilen Hassasiyet

3.Sayfa

En çok coğrafi işaretli ürünü olan kent belli oldu

Türk bayrağı hassasiyeti kamerada

DÜZCE - Düzce'de Off-Road aracının arkasında ki Türk Bayrağı'nın kirlenmemesi için gösterilen hassasiyet takdir topladı.

İstanbul'dan Düzce'nin yüksek kesimlerine Off-Road yapmak için her hafta onlarca araç geliyor. Geçtiğimiz günlerde de bir grup şehre gelip kentin yüksek kesimlerinde Off-Road yaptı. Bu esnada araçlardan birinin arka kısmında Türk Bayrağı'nın çamurlanarak kirlendiğini gören Fatih Mercan, durumu telsiz çağrısı ile diğer araç sürücüsüne bildirdi. Bu durum sonrasında araç sürücüsü bayrağın kirlenmemesi için araçtan inerek bayrağı bulunduğu yerden aldı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler ise takdir topladı. Türk bayrağının kirlendiğinin haberini veren Fatih Mercan, "Geçen günlerde bir off-road kulübü Düzce'ye geldi. Güzel bir gündü. Bir arkadaşımız aracının arkasına Türk bayrağı asmıştı. Bende onun arkasında Türk bayrağı olduğunu fark ettim. Bayrağa çamur sıçramıştı. Telsizden anons geçerek durumu bildirdim. Arkadaşta duyarlılık gösterip araçtan indikten sonra Türk Bayrağını yerinden sökerek geri alıp temizledi" dedi.